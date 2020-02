A Saint-Jean-d’Angély, le lycée Louis Audouin-Dubreuil s’engage à mieux trier les déchets et à lutter contre le gaspillage alimentaire. Une démarche encore poussive qui mérite un coup d’accélérateur. C’est justement l’impulsion donnée par le Conseil de vie lycéenne. Car, pour Ludivine Thobois, élève en Terminale S et élue au CVL, des progrès restent à faire :

Pour ce faire, l'établissement s'est rapproché du syndicat mixte de gestion des ordures ménagères du nord de la Charente-Maritime Cyclad, afin d'œuvrer pour plus de tri, notamment au self, principale source de déchets au lycée. Christophe Pernin, conseiller zéro déchet à Cyclad :

Et d'autres lieux sensibles du lycée sont également mis à l'index. Christophe Pernin :

Christophe Pernin a donc établi un diagnostic précis des points à améliorer et une relation durable avec le lycée pour optimiser le tri, et plus tard tendre à la réduction des déchets. C'est tout le souhait de Brigitte Griffault, professeur d'éco-droit et responsable de la section 3e prépa-métier, qui travaille aussi sur cette opération :

Le reportage est signé Suzanne Renard.