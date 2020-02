Samedi il sera trop tard. Les inscriptions pour pouvoir voter aux Municipales en mars seront closes vendredi prochain. La préfecture de la Charente-Maritime invite les habitants à vérifier s’ils figurent bien sur les listes électorales.

Pour vérifier votre situation électorale, c’est simple. Encore faut-il avoir accès à internet. Le cas échéant, il suffit de vous rendre sur le site service-public.fr, rubrique « particuliers », « vos droits », puis « services en ligne et formulaires ». Ensuite, il faut renseigner les champs et votre lieu de résidence pour obtenir confirmation. Le cas contraire, il est donc impératif de vous inscrire. Deux possibilités s’offrent à vous : soit de façon classique à la mairie, soit depuis l’an dernier en ligne. Si vous optez pour une inscription sur internet, rendez-vous de nouveau sur service-public.fr, puis accéder au service en ligne. Identifiez-vous ou créer votre compte. Saisissez vos informations personnelles et indiquez la commune où vous souhaitez vous inscrire. Et terminez en téléchargeant les pièces justificatives demandées. Sachez qu’en cas de difficulté, des médiateurs numériques sont présents sur l’ensemble du département pour vous accompagner dans vos démarches administratives en ligne. Le liste et les horaires d’ouverture des points d’accueil sont disponibles sur le site charente-maritime.gouv.fr