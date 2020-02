Hier a eu lieu l’inauguration du nouveau centre d’exploitation routier départemental d’Angoulins-sur-Mer. Ce bâtiment, qui regroupe les anciens centres de La Rochelle-Bonnemort et Dompierre-Chagnolet, est spécialisé dans le nettoyage et l’entretien de réseaux routiers à grand débit, dédié en particulier à la D137 entre La Rochelle et Rochefort, qui est le premier axe du département en termes de circulation avec 58 000 véhicules par jour, et des pointes à 75 000 l’été. François Laclau, responsable territorial, nous présente les missions de ce centre :

Ce centre, qui emploie 10 agents et 2 chefs d’équipe, est désormais implanté sur un site particulièrement stratégique :

Le centre d’exploitation routier départemental d’Angoulins-sur-Mer est l’un des 9 centres de l’agence territoriale d’Echillais qui couvre le quart nord-ouest de la Charente-Maritime. Il existe 4 agences dans le département, avec Marennes, Jonzac et Saint-Jean-d’Angély.