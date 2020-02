Il lui reste deux semaines pour trouver les 27 noms qu’il soumettra au vote des électeurs. Ce professeur d’éducation physique de 44 ans lance un appel aux volontaires qui souhaiteraient rejoindre son projet. Un projet tourné vers la qualité de vie, la participation citoyenne et le développement durable. On écoute David Mautret :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/mautret-municipales-1.mp3 Parmi les projets qui seraient soumis à la concertation, les abords du futur port-chenal dont le chantier vient de démarrer et qui suscite toujours une vive opposition :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/mautret-municipales-2.mp3 Pour en savoir plus, David Mautret de la liste « La Tremblade 2020, durable, créative et solidaire » tiendra une réunion publique début mars.