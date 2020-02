Pas de retour aux 90km/h en Charente-Maritime… Ou du moins pour l’instant. Alors que la Corrèze et le Cantal font partie des premiers départements à avoir relevé la vitesse ce week-end, un an et demi après l’application des 80km/h sur les axes secondaires sans séparateur, le président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau a annoncé ce matin vouloir se laisser le temps de la réflexion et de la concertation avec les élus locaux, les forces de l’ordre et de sécurité, et les autorités. Après cela, il sera alors en mesure de présenter une carte des axes routiers où la vitesse pourra être relevée à 90km/h, a priori sur les tronçons les plus larges. Soit 483km de routes. Probablement avant l’été pour une présentation à la rentrée devant la Commission départementale de la sécurité routière. On l’écoute :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/bussereau-90.mp3 Parmi les pistes également étudiées : l’abaissement de la vitesse à 70km/h sur certains axes, comme sur le pont de Ré, à l’instar des viaducs de Martrou et d’Oléron. Ou dans les secteurs de traversée de gibiers comme aux abords du massif forestier de La Coubre ou de Benon.