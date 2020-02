La mobilisation des avocats des barreaux de La Rochelle-Rochefort et Saintes se poursuit. Ils réclament toujours le maintien de leur régime autonome de retraite que le gouvernement entend supprimer, dans le cadre de sa réforme. Depuis le 6 janvier, ils sont en grève illimitée des audiences. Et ils entament leur 5e semaine de mobilisation, avec une journée d’action nationale prévue ce lundi à Paris, à laquelle participent une trentaine d’avocats du barreau de Saintes. On écoute le bâtonnier Blanche Rouxel :

Les avocats des barreaux de La Rochelle-Rochefort et Saintes se réuniront en assemblée générale demain pour décider de la suite à donner à leur action.