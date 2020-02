Alerte aux vols par ruse ou par fausse qualité. Le phénomène est en recrudescence, selon le groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime. Essentiellement dans le nord du département. Les seniors, principales victimes, sont appelés à la plus grande vigilance, si un individu se présente à leur domicile. Parmi les motifs les plus courants : vérification du compteur électrique ou d’une fuite d’eau, vente à domicile, recherche d’un animal perdu, ou demande d’un verre d’eau. Il est conseillé de fermer son portail en journée, de ne jamais ouvrir immédiatement la porte, et exiger une carte professionnelle si besoin. En cas de doute, il faut composer le 17.