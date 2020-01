Un habitant d’Archingeay poursuivi pour acte de cruauté envers un animal, après avoir jeté son chien à la poubelle. Samedi dernier, la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély est intervenue au domicile d’un homme qui venait de déposer son yorkshire Dipsy aux ordures, après l’avoir enfermé dans un sac en plastique. L’animal, qui venait d’être renversé par une voiture, était dans un sale état, mais toujours en vie. Alertées par un voisin, les forces de l’ordre l’ont récupéré et ont pu trouver un vétérinaire qui a accepté de l’opérer. Aujourd’hui, Dipsy va mieux et a été confié à la SPA, en attendant d’être adopté. Son maître, lui, a été placé en garde à vue et s’est vu retirer la garde de son chien. Il sera prochainement jugé.