Les pesticides en forte hausse en Charente-Maritime. La vente de produits phytosanitaires a progressé de près de 34% dans notre département, contre 24% au niveau national, d’après les chiffres de 2018 qui sont les plus récents. Des chiffres qui s’expliquent par une anticipation de la hausse de la redevance pour pollution diffuse en 2019, par une augmentation de la production, et de la résistance aux produits. Plusieurs associations écologistes, dont Nature environnement 17, s’émeuvent de ces résultats et interpellent le gouvernement sur la question de leur utilisation, dans un contexte de crise environnementale. Jean-Marie Bourry de Nature environnement 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/ne-17-pesticides.mp3