L’école spécialisée dans la transformation des produits agro-alimentaires, qui accueille en moyenne 200 élèves chaque année, connaît une certaine stabilité de ses effectifs, après une période de forte baisse. Toutefois, l’établissement présente aujourd’hui de difficultés de recrutement. Marie-Joëlle Lozach’ est enseignante à l’Enilia-Ensmic. Elle est aussi chargée de mission sur l’attractivité des formations et des métiers de l’agro-alimentaire :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/enilia-1.mp3 Pourtant, l’Enilia-Ensmic, qui propose de nombreuses formations du CAP à la licence professionnelle, bénéficie d’équipements et d’outils de pointe, garantissant aux élèves un enseignement de qualité et l’assurance de nombreux débouchés :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/enilia-2.mp3 L’Enilia-Ensmic ouvre ses portes ce samedi de 9h à 17h. Equipes pédagogiques et élèves seront présents pour faire visiter l’établissement et apporter un maximum d’informations aux visiteurs. Des dégustations seront également proposées, ainsi que de nombreuses animations. Vous retrouvez l’intégralité de cette interview ci-dessous :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/enilia-integral.mp3