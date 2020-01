La détresse d’un couple de Moëze, entre Rochefort et Marennes. En 2018, Jack et Mélissa Massat se lancent dans la construction de leur maison à la campagne. Pour ce faire, ils font appel à un entrepreneur privé. Problème aujourd’hui : après plus d’un an de travaux, le chantier n’est toujours pas terminé, et la situation est bloquée. Jack Massat nous raconte :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/maison-massat-1.mp3 Le couple lance alors une procédure à l’encontre du constructeur, et l’affaire est portée devant la justice qui a rendu son verdict en novembre dernier, donnant lieu à une visite de chantier ce mardi entre les deux parties, leurs avocats, et un expert chargé de faire le point sur le reste à charge de l’entrepreneur :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/maison-massat-2.mp3 Des indemnités de retard qui s’ajoutent aux frais de justice estimés aujourd’hui à plus de 10 000 euros. Une somme qui pèse lourd sur le budget du couple, qui a décidé de lancer une cagnotte sur internet, en espérant des jours meilleurs :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/maison-massat-3.mp3 Sans compter les problèmes d’humidité qui se font jour. Pour Mélissa, assistante maternelle, et Jack, agent de sécurité, le moral est au plus bas :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/maison-massat-4.mp3 Jack et Mélissa Massat sont actuellement hébergés gracieusement par leur famille. Pour les aider, rendez-vous sur le site leetchi.com. Vous tapez : « quand le rêve devient cauchemar ».