Un évènement pour la Ville, habituée depuis deux saisons maintenant à recevoir chaque lundi en hiver un marché aux truffes reconnu désormais nationalement. L’occasion de découvrir toute une filière en plein développement dans notre région, de l’ordre de 10 à 15 hectares chaque année, et un produit de luxe qui se vend aux alentours de 450 euros le kilo. On écoute Jean-Marc Olivier de l’Association des trufficulteurs de Charente-Maritime qui organise l’évènement :

La Fête de la truffe, c’est donc samedi à l’Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély, de 10h à midi et de 14h à 18h. Des stands et des animations seront proposés pour savoir comment bien acheter une truffe, la conserver et la cuisiner. Possibilité d’acheter sur place des arbres truffiers et d’assister à des démonstrations de chiens truffiers. Marché aux truffes toute la journée. Et conférence « Truffe et gastronomie » à 16h30.