Le duo comique présente son dernier spectacle « Camping-car for ever », avec les personnages de Monsieur et Madame Lambert. Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer, Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans l’aventure… Et quelle aventure ! Ou va t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ? Après la croisière et le Noël, les deux must de l’humour en France de ces dernières années, les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car.