8e journée d’action nationale contre la réforme des retraites ce mercredi. Les opposants veulent maintenir la pression sur l’exécutif, à la veille de la conférence de financement. En Charente-Maritime, les organisations syndicales et de jeunesse CGT, FO, FSU, Solidaires, Sud étudiant et l’UNL appellent à une journée de grève massive et à deux manifestations à Saintes et La Rochelle. On écoute Alain Sauvage de Solidaires 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/solidaires-1.mp3 Deux manifestations sont donc prévues aujourd’hui en Charente-Maritime : à 10h au rond-point de la route de Rochefort à Saintes, et à 14h devant la gare de La Rochelle. La Rochelle où une lettre ouverte sera remise au préfet, puis transmise aux parlementaires locaux :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/solidaires-2.mp3 D’autres actions sont prévues cette semaine : demain à 18h devant le palais de justice de Saintes, puis vendredi à 10h30 place Frot à Rochefort et à 11h45 sur le parvis de la faculté de lettres de La Rochelle. Et à 17h30 au donjon de Pons.