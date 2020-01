Une agression au couteau qui a bien failli virer au drame samedi soir aux urgences de l’hôpital de Saintes. Vers 21h30, un jeune homme de 18 ans, alcoolisé, a fait irruption dans le service. Il a d’abord menacé une infirmière et deux ambulanciers, avant d’être désarmé et maîtrisé par le personnel hospitalier. Arrivés sur place, les policiers ont eu beaucoup de mal à interpeller l’individu qui s’en est pris physiquement aux forces de l’ordre. Il a été placé en garde à vue et a fait l’objet hier d’une comparution immédiate devant le tribunal de Saintes, mais il n’a pu être jugé en raison de la grève des avocats. Il sera de nouveau convoqué le 18 février prochain et sera maintenu en détention provisoire jusqu’à cette date.