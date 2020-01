Le Département de la Charente-Maritime relance son appel à projets, dans le cadre de l’accueil du Tour de France cet été. L’ensemble des communes, associations et clubs sportifs du territoire sont invités à s’associer à cette grande fête populaire, en proposant des projets collectifs en lien avec la petite reine. Les meilleures idées seront soutenues financièrement.

Oui, c’est en effet la promesse du Conseil départemental de la Charente-Maritime qui a voté en décembre dernier le déblocage d’une enveloppe de 300 000 euros, destinée à financer l’ensemble des actions retenues dans le cadre de l’Echappée maritime. C’est le nom donné à cet évènement qui verra pendant trois jours, du 6 au 8 juillet, la venue de la Grande boucle, avec deux étapes importantes : la première entre les îles d’Oléron et de Ré le 7 juillet, et un départ de Châtelaillon-Plage le lendemain, direction Poitiers.

L’objectif est d’animer la course et de véhiculer au travers de ce rendez-vous sportif majeur une image positive du département et d’en faire une belle fête populaire, avant et pendant la manifestation. Toutes les bonnes volontés sont donc mises à contribution dès maintenant. Chaque projet collectif doit être réalisé par au moins deux personnes, via une commune, un collège, une association, un club de sport, un établissement culturel ou un centre médico-social. Les projets les plus pertinents et originaux seront récompensés par un soutien financier. Les dossiers de candidatures sont à déposer au plus tard le 31 mai sur le site du Département la.charente-maritime.fr