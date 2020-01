Succès hier soir au Méga CGR de La Rochelle pour l’avant-première du film « 10 jours sans maman » de Ludovic Bernard, avec Franck Dubosc. Une projection qui a eu lieu en présence du réalisateur et du comédien. Tous deux ont évoqué les conditions de tournage et raconté quelques anecdotes, devant une salle comble et comblée par l’humour de l’acteur actuellement en tournée avec son spectacle « Fifty-fifty ». Autre avant-première cet après-midi à 14h30 au CGR de La Rochelle, autre univers avec « Le Prince oublié » de Michel Hazanavicius, avec Omar Sy et Bérénice Béjo. Réalisateur et actrice seront présents pour parler du film.