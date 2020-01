Alors que le Royaume-Uni doit quitter l’Union européenne ce vendredi, des mesures ont été prises et des aménagements réalisés pour renforcer la sécurité et les contrôles des voyageurs britanniques. Avec 17 lignes régulières en France et en Europe, dont 8 vers le Royaume-Uni, et bientôt une 9e, une attention particulière est donc portée sur cette clientèle très prisée qui représente 60% du trafic aérien rochelais. Thomas Juin, le directeur de l’aéroport de La Rochelle-île de ré :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/aeroport-1.mp3 Dans ce contexte, des aménagements ont donc été réalisés. D’autres sont en cours et à venir, avec notamment l’extension de la salle d’embarquement pour accueillir les 230 000 voyageurs annuels. Vincent Gauthier est l’architecte en charge des projets :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/aeroport-2.mp3 Les travaux vont débuter en fin d’année pour une réception du chantier au printemps 2021. Coût de l’investissement : 1,3 million d’euros.