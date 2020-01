Cinq jeunes de 19 à 24 ans ont été mis en examen et écroués la semaine dernière, après la mort il y a un an de Pierre Bonneau. Ce jeune Rochefortais de 20 ans dont le corps avait été découvert dans un marais de Saint-Laurent-de-la-Prée le 12 janvier 2019. Deux des mis en cause ont reconnu l’avoir enlevé et roué de coups, à la suite d’un guet-apens organisé pour obtenir le remboursement d’une dette. Sans doute un règlement de compte sur fond de drogue. Les trois autres ont contesté toute responsabilité. Tous encourent la réclusion criminelle à perpétuité.