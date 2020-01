A Surgères, Didier Touvron réussit le pari de rassembler toutes les forces de gauche. Sur sa liste « Surgères à gauche », le communiste va rassembler des écologistes, des socialistes, des insoumis et des associatifs. L’appel lancé il y a quelques mois a donc fini par payer. Et ce retraité de la SNCF est désormais sur de bons rails pour entamer cette campagne. On écoute Didier Touvron :

