Scène ouverte avec le chanteur Quentin Winter de Tonnay-Charente.

Après une première approche de la musique par le biais du piano à l’âge de 7 ans, c’est finalement 10 ans plus tard que Quentin se découvre une passion pour la guitare, après avoir entendu pour la première fois un titre du groupe Metallica. Vers 19 ans, au hasard d’une écoute, il devient fan de Stevie Ray Vaughan et par extension la musique Blues. Ce style de musique ne le quittera plus. Cinq ans après ses débuts musicaux, il découvre d’autres styles de musique, comme les musiques traditionnelles Française et Irlandaise. Grâce à un ami violoniste et un autre accordéoniste, Quentin intègre son premier groupe et se réjouit de faire danser les gens. Il fait ses premiers pas sur scène dans le milieu associatif des « Bals Folk ». Cependant, il n’en n’oublie pas pour autant sa première passion qu’est le Blues. Il forme en 2012 son premier duo de blues nommé « Blues N’Guts » avec un oncle musicien et réalise ses premiers contrats déclarés. La musique prenant de plus en plus d’ampleur dans sa vie, un beau jour de 2016 et après 10 ans de travail en usine, Quentin décide de quitter son métier pour sa passion, et il entame une formation de 2 ans au CIAM de Bordeaux, afin de se professionnaliser dans la musique.Pas un jour ne se passe sans jouer de guitare ! Différents projets germent, les contacts et le réseau s’élargissent peu à peu. En plus de son trio électrique Winter Blues Band, Quentin Winter est capable d’assurer 2H30 de concert en solo guitare/voix. En début d’année 2017 il monte le duo acoustique “Soul Vibration” avec Chloé Birac. Après la franche réussite des premiers concerts entre Bordeaux(33) et La Rochelle(17), le répertoire s’étoffe et quelques compositions commence à apparaitre. Un des objectifs de Quentin Winter est d’enregistrer un première EP qu’avec ses compositions.

En concert le vendredi 24 Janvier – Concert Quentin Winter Solo – 1er partie de “La Poison” à Lussant à 21h00

https://www.facebook.com/quentin.brunetau

https://tintinrayvaughan.wixsite.com/quentinwinter