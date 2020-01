7e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Trois manifestations sont prévues aujourd’hui en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes et place Frot à Rochefort, et à 14h devant la gare de La Rochelle. L’objectif étant de maintenir la pression sur le gouvernement, alors que le projet de loi est présenté aujourd’hui en conseil des ministres. Conséquence : des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les transports. A La Rochelle, aucun bus ne circule ce matin. Le dépôt de la RTCR est bloqué par des manifestants. A la SNCF, le trafic des trains est de nouveau perturbé avec 6 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Les TGV circulent normalement.