142 emplois seront bien supprimés, selon une information qui a été confirmée hier matin par la direction. 58 à l’entrepôt de Condat, en Haute-Vienne, qui va fermer définitivement. Et 84 sur le site de Saintes où se trouve le siège du distributeur, et devant lequel une manifestation de soutien a eu lieu hier, en présence d’une centaine de personnes dont des élus de la ville, et des syndicalistes qui ont fait le déplacement de La Rochelle, Rochefort et Royan. Un nouveau coup dur pour Jérôme Doz, délégué CGT, qui ne cache pas sa colère :

Jérôme Doz qui n'exclut pas des mouvements de grève ces prochains jours pour dénoncer ce Plan de sauvegarde de l'emploi qu'une majorité de salariés refuse.