Des élus de Charente-Maritime et de Vendée restent mobilisés pour la création d’une liaison routière performante entre les deux départements. Sénateurs, députés et les deux président Dominique Bussereau et Yves Auvinet ont rencontré hier à Paris le secrétaire d’Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari qui a souhaité que deux options soient étudiées : un tracé reprenant prioritairement les itinéraires existants ou la création d’un projet autoroutier, cinq ans après l’abandon de l’A831. Une nouvelle réunion aura lieu d’ici fin mars pour analyser ces deux options.