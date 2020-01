Un pas de plus pour le classement Grand site de France de l’estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort. Une nouvelle étape a été franchie hier. La Commission supérieure des sites, paysages et perspectives, qui s’est réunie à Paris, a émis un avis favorable à l’unanimité. Il s’agit d’un avis consultatif, avant la décision finale de la ministre de la transition écologique Elisabeth Borne qui devrait intervenir d’ici quelques mois.