Pendant deux jours, demain et dimanche, 150 exposants seront présents à l’espace Encan pour présenter le meilleur du design rétro, du mobilier, de la décoration, du classic car, du jouet, des fripes chics et de la mode luxe. D’ailleurs, une exposition en hommage au célèbre couturier Karl Lagerfeld disparu il y a un peu plus d’un an sera proposée aux visiteurs. De nombreuses animations attendent également le public comme du rétro-gaming, barber-shop, tatoueur, relooking et food-truck. Victor Lelaidier, l’organisateur, nous parle de cet esprit vintage qui plaît tant aujourd’hui :

Le Salon du vintage, c’est demain et dimanche à l’espace Encan de La Rochelle. Ouverture de 10h à 19h. 5 euros l’entrée. Gratuit pour les moins de 12 ans.