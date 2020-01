Une intersyndicale de Charente-Maritime appelle à deux nouvelles journées d’action contre la réforme des retraites demain et vendredi. Avec une première manifestation ce jeudi matin à Saintes en soutien aux salariés de la Coop atlantique, réunis en comité d’entreprise extraordinaire suite à l’annonce d’un Plan de sauvegarde de l’emploi qui prévoit 84 licenciements sur place. Trois retraites aux flambeaux suivront en soirée. Départ à 17h30 de la gare de La Rochelle, à 18h du palais de justice de Saintes, et même heure du jardin public de Jonzac. Et puis vendredi, jour de présentation du projet de loi en conseil des ministres, trois manifestations auront lieu à 10h30 devant le palais de justice de Saintes et place Frot à Rochefort, et à 14h devant la gare de La Rochelle. Objectif : mettre la pression sur le gouvernement, alors que la mobilisation se poursuit sur le terrain. Yvonne Gaborit, secrétaire départementale de la CGT Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/manif-gaborit.mp3