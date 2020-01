Audience solennelle de rentrée ce matin au Tribunal judicaire de La Rochelle. Nouvelle entité qui réunit désormais depuis le 1er janvier le Tribunal de grande instance et le tribunal d’instance. Les magistrats ont fait le point sur l’activité pénale de la juridiction en 2019. Activité qui a progressé sensiblement pour ce qui est des décisions correctionnelles, de l’ordre de 10%. Soit 3700 affaires jugées, sur un total de 12 000 dossiers concernant principalement des faits de violences conjugales, de violences sexuelles et de violences sur mineurs de moins de 15 ans. A noter que Rochefort a connu la plus forte hausse de la délinquance, +19,6%. Concernant la délinquance routière, elle a progressé dans les circonscriptions de La Rochelle et Rochefort, mais elle a diminué ailleurs. L’an dernier, 53 personnes ont perdu la vie sur les routes de notre département.