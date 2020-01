Nouveau chantier de plantation pour l’association Les Champs de Déméter à Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. Après avoir aménagé une première haie en décembre dernier sur une parcelle communale de 200 mètres de long, les bénévoles voient plus grand et vont réaliser cette fois une haie sur une surface quatre fois plus importante, sur des terrains agricoles. Double intérêt : protéger les cultures et favoriser la biodiversité. On écoute Catherine Pelletier, membre de l’association :

Autre avantage : une meilleure irrigation de la terre. Les travaux vont se dérouler vendredi, samedi et dimanche prochains, au lieu-dit Chabosse. Une quarantaine de scolaires de la commune viendront prêter main forte le premier jour. Pour les deux autres, l'association compte sur le bénévolat. Et il est toujours possible de se porter volontaire. Des compétences en jardinage sont les bienvenues. Vous pouvez contacter le 06 82 42 94 39.