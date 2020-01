Face à l’urgence environnementale, un collectif d’une douzaine d’associations de Charente-Maritime invite tous les candidats aux Municipales du département à signer une charte d’engagements. Cinq engagements en tout, autour de cinq points prioritaires à mettre en œuvre en cas d’élection : la réduction des émissions de gaz à effets de serre ; l’élimination de l’exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens ; l’adoption d’une politique de réduction des déchets, de réemploi et de recyclage ; l’instauration d’un moratoire sur l’implantation d’antennes relais 5G ; et la création, la consultation et la publication des avis d’un conseil citoyen du temps long. Christian Laporte, co-président de Pays rochefortais alert’ et porte-parole du collectif :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/engagements-ecolos.mp3