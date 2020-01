Les travaux ont démarré le 6 janvier dernier. C’est parti pour 18 mois de transformation de la place Faure-Marchand qui va donc accueillir un port de plaisance d’une capacité de 120 bateaux, en lieu et place du parking. Toute la physionomie du centre-bourg va radicalement changer. Ce projet, vieux de plus de 20 ans, est particulièrement cher à l’ancien maire de la commune Jean-Pierre Tallieu, et président de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique qui va piloter les opérations. Il nous en dit plus :

Sont prévus l’aménagement d’une capitainerie, d’une station d’épuration, d’une cale de mise à l’eau et d’une aire de carénage. Coût de l’opération : 10 millions d’euros, financés à parts égales par l’Agglomération Royan Atlantique et le Département de la Charente-Maritime.