6e journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites. Et 43e jour de grève à la SNCF. Mais le trafic des trains s’améliore encore. Comptez 8 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine, et 9 TGV sur 10. Les syndicats restent déterminés pour exiger le retrait de la réforme, avec l’organisation d’une nouvelle journée d’action ce jeudi, comme cet après-midi à La Rochelle, et ce matin à Rochefort et Saintes. Saintes où le défilé doit se terminer dans les jardins de l’hôtel de ville, avec un barbecue préparé par les cheminots et les agents territoriaux, sous les fenêtres du maire sortant Jean-Philippe Machon. Ce dernier qui est candidat à sa succession et qui a reçu à ce titre le soutien du parti présidentiel. Ce que lui reprochent les grévistes très remontés contre le gouvernement qui est bien décidé à faire adopter sa réforme.