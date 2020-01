Il s’agit d’un nouvel outil destiné à lutter contre le phénomène, qui conduit à une multiplication des actes d’incivilités, voire de violence, à l’égard des agriculteurs. Le préfet Nicolas Basselier a procédé à la mise en place de cet observatoire, en réunissant la Chambre d’agriculture, les syndicats, les services de police et de gendarmerie, et la Direction départementale des territoires et de la mer. Ce dont se réjouit Cédric Tranquart, président du syndicat agricole FNSEA 17 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/agribashing.mp3 Une prochaine réunion est prévue en juin pour suivre l’évolution du phénomène dans le département.