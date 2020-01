Ils entrent dans le cadre du Programme local de l’habitat qui vient d’être renouvelé pour six ans. Le projet est ambitieux, mais il en va de l’accès au logement pour tous, et notamment aux familles les plus modestes.

Se loger sur un territoire touristique peut s’avérer compliqué pour les populations locales. C’est ce que reconnaît la Communauté de communes de l’île d’Oléron qui, depuis plus de 20 ans, a fait de cette problématique une véritable préoccupation. Et elle ne compte pas en rester là, puisque les élus viennent d’adopter le nouveau PLH pour Programme local de l’habitat, qui prévoit notamment la création de 200 logements sociaux supplémentaires, qui s’ajoutent aux 223 déjà créés dans le cadre du premier PLH adopté en 2011.

En outre, ce programme, qui avait jusqu’à présent vocation à développer un parc de logements, neuf ou rénovés, destinés à la location à loyer modéré, va permettre désormais aux jeunes ménages ou aux plus modestes de devenir propriétaire et mener à bien leur projet immobilier. Et ce grâce aux programmes d’accession sociale qui seront développés sur le territoire en partenariat avec les bailleurs sociaux et les promoteurs privés. Sous condition de ressources bien sûr.

Grâce à ces différentes mesures, les élus oléronais espèrent ainsi faciliter l’établissement durable des ménages sur le territoire, et notamment les jeunes et les plus modestes, qui pourraient être tentés d’augmenter leurs déplacements pour trouver des logements moins chers ailleurs, sur le continent.