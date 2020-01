Nouvelle journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites. Les syndicats contestataires sont de nouveau descendus dans la rue ce mardi. Ils étaient environ 150 manifestants à Rochefort, 200 à Saintes et un millier à La Rochelle dont une quarantaine de dockers du port de commerce en grève jusqu’à demain. Avec comme principal objectif : maintenir la mobilisation pour exiger le retrait de la réforme. Ecoutez Pascal Gandemer, secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU Charente-Maritime, qui a participé à la manifestation rochelaise :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/fsu-retraites.mp3 De nouvelles journées d’action sont prévues : aujourd’hui à 14h place de Verdun à La Rochelle et au rond-point de la route de Rochefort à Saintes, demain à 10h30 place Frot à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, puis à 17h place de la gare à La Rochelle, et vendredi à 10h30 devant le palais de justice de Saintes. D’autres actions devraient suivre la semaine prochaine.

A la SNCF, le trafic des trains s’améliore encore un peu. Comptez aujourd’hui 9 TGV sur 10 et 7 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine.