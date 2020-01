L’ouverture demain des votes pour le concours European best destinations 2020. Rochefort océan fait partie cette année des 20 territoires sélectionnés pour concourir au titre des meilleures destinations européennes, aux côtés de villes prestigieuses telles que Berlin, Rome ou encore Paris. C’est la seule destination retenue sur toute la côte atlantique. Un vrai plus pour promouvoir son patrimoine riche et exceptionnel composé de l’arsenal rochefortais, de l’estuaire de la Charente, des îles d’Aix et Madame et bien sûr du Fort Boyard. Christophe Zamprogno, le directeur de l’office de tourisme Rochefort océan :

Objectif, figurer au minimum dans le top 15 pour doper encore plus la fréquentation touristique :

Les votes sont ouverts du 15 janvier au 5 février. Les résultats seront connus mi-février. Pour connaître les modalités, rendez-vous sur rochefort-ocean.com ou sur vote.ebdest.in