41e jour de grève contre la réforme des retraites et une nouvelle journée d’action interprofessionnelle ce mardi. L’intersyndicale ne désarme pas, malgré les annonces du Premier ministre Edouard Philippe. Et le mouvement ne faiblit pas selon Cécile Baduel, secrétaire adjointe du syndicat Force ouvrière des lycées et collèges de Charente-Maritime et membre de l’union locale FO de Saintes :

Cécile Baduel qui dénonce un subterfuge du gouvernement :

Trois rassemblements sont prévus aujourd'hui en Charente-Maritime : à 10h30 place Jean-Louis Frot à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, puis à 14h à La Rochelle. D'autres manifestations suivront demain, jeudi et vendredi.

Du côté des transports, l’amélioration du trafic des trains se confirme à la SNCF. Avec un retour à la normal progressif pour les lignes à grande vitesse. En ce qui concerne les TER en Nouvelle-Aquitaine, comptez 7 trains sur 10.