40e jour de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites ce lundi. Malgré le retrait sous conditions de l’âge-pivot qui semble satisfaire les syndicats réformistes, la CGT, FO et Solidaires ne désarment pas face au projet du Premier Ministre qu’il entend mener jusqu’à son terme. Une nouvelle journée d’action interprofessionnelle est prévue demain mardi pour exiger le retrait de la réforme. Trois rassemblements sont prévus en Charente-Maritime : à 10h30 place Jean-Louis Frot à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, puis à 14h à La Rochelle. D’autres manifestations sont prévues toute cette semaine, comme ce matin à Saintes, en soutien au rassemblement des avocats. Les avocats qui ont reconduit leur mouvement jusqu’à demain, alors qu’une réunion a lieu aujourd’hui à la Chancellerie avec la Garde des sceaux pour évoquer le maintien de leur régime de retraite autonome que le gouvernement veut supprimer. La grève des audiences se poursuit.

A la SNCF, la grève se poursuit. Mais le trafic des trains s’améliore très nettement aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine, avec 7 TER sur 10. 6 A/R entre La Rochelle et Poitiers. 7 entre Royan et Angoulême. 8 entre Saintes et Bordeaux. Concernant les TGV, comptez 4 A/R entre La Rochelle et Paris.