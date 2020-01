Les campings peinent à recruter en Charente-Maritime. A quelques mois du coup d’envoi de la saison 2020, la Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air dégaine son Pacte pour l’emploi. Objectif : faciliter le recrutement de saisonniers, notamment grâce à l’organisation d’un forum le 21 janvier à Marennes.

C’est en effet l’atout majeur de ce Pacte pour l’emploi mis en place par la Fédération de l’hôtellerie de plein air. L’idée étant, en ce début d’année, de favoriser le recrutement d’employés saisonniers, qui travailleront tout l’été en Charente-Maritime. L’enjeu est important pour les professionnels, puisqu’il s’agira de pallier des difficultés de recrutement, rencontrées par l’ensemble des campings adhérents de la fédération. Beaucoup ont souffert l’été dernier d’un manque de main d’œuvre pour faire face au pic de fréquentation annuel. Le forum organisé le mardi 21 janvier de 13h30 à 17h à la salle polyvalente de Marennes, qui est le premier du genre pour l’emploi en camping, sera donc l’occasion de répondre à ces besoins de recrutement. Plus de 200 offres seront proposées, et 35 gestionnaires de campings seront présents pour échanger directement avec les candidats.

Autre atout de ce Pacte pour l’emploi, c’est la possibilité pour les adhérents de publier leurs offres directement en ligne sur le site fdhpa17.fr.

A noter que la fédération compte 250 adhérents sur 300 campings en Charente-Maritime, qui emploient plus de 3000 personnes, pour un chiffre d’affaires de 145 millions d’euros et 7,4 millions de nuitées en 2019. Un nouveau record en termes de fréquentation.