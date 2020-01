Pendant deux jours, lycéens et étudiants du département vont pouvoir s’informer sur les études post-bac et leurs futures orientations. A cette occasion, le Crous de Poitiers sera présent pour répondre aux questions concernant les bourses étudiantes. C’est à l’espace Encan, quai Louis-Prunier, de 9h à 18h aujourd’hui et demain.