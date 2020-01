Nouvelle journée d’action contre la réforme des retraites. Alors que les syndicats ont de nouveau rendez-vous avec le gouvernement aujourd’hui, la mobilisation se poursuit dans la rue avec des manifestations nocturnes ce soir, comme à La Rochelle à 17h30 devant la gare et à Saintes à 18h devant le palais de justice. Puis demain, des rassemblements sont prévus en matinée à Rochefort et l’après-midi de nouveau à Saintes et La Rochelle, avant de nouvelles actions prévues mardi, mercredi et jeudi prochains.

Hier, la 4e grande journée de mobilisation a été relativement bien suivie en Charente-Maritime. Avec près de 8000 manifestants à La Rochelle selon les syndicats, 4000 selon la préfecture, dont environ 400 sapeurs-pompiers venus de toute la région pour réclamer une revalorisation de leur prime de feu et le maintien de leur régime spécial de retraite. Une délégation a été reçue par Dominique Bussereau, président de l’Association des départements de France, leur principal financeur. Ce dernier a renvoyé l’Etat à ses responsabilités.

A Saintes, ils étaient entre 1600 et 4000 manifestants. Et environ un millier à Rochefort. Quasiment autant que lors des derniers grands rassemblements. Ce dont se réjouit Nicolas Roulin, secrétaire général de l’union locale CGT de Rochefort :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/manif-rft-roulin.mp3

Le trafic des bus fortement perturbé hier matin à La Rochelle, en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Des manifestants ont bloqué très tôt le dépôt de la RTCR en charge du transport sur le réseau Yélo. Ils ont été évacués par la police en milieu de matinée. Le trafic a ainsi pu reprendre progressivement. Mais, pour des raisons de sécurité, il a été totalement interrompu l’après-midi jusqu’à la fin des manifestations.

18% des profs mobilisés hier dans l’Académie de Poitiers. C’est le taux d’enseignants grévistes annoncé par le rectorat ce jeudi. Il était plus important dans le premier degré avec une moyenne de 19,8%. 16,48% dans le second degré.

Les avocats du barreau de Saintes restent mobilisés contre la réforme des retraites. Ils sont en grève toute cette semaine. Grève totale des audiences et des gardes à vue. Ils réclament le maintien de leur régime autonome que le gouvernement veut supprimer. Ils vont se réunir aujourd’hui en assemblée générale pour décider de la suite à donner à leur action.

37e jour de grève à la SNCF. Le trafic des trains reste perturbé, mais ça s’améliore. Avec 6 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Et 5 A/R en TGV entre La Rochelle et Paris.