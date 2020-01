Elle redoute l’impact économique sur son activité, après la découverte d’huîtres contaminées par le norovirus, qui est responsable de la gastro-entérite. Des mesures ont été prises par la préfecture pour interdire la récolte et la vente des coquillages provenant des claires situées sur les communes de La Tremblade et Chaillevette. Une mesure de précaution que comprend Gérald Viaud, mais cet ostréiculteur de Chaillevette, qui est directement concerné par cette mesure, regrette qu’aucune action ne soit engagée pour solutionner le problème à la source :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/huitres-1.mp3 Gérald Viaud qui se dit inquiet du mauvais signal envoyé au grand public et aux consommateurs. De nouvelles analyses sont en cours. Les résultats sont attendus aujourd’hui et pourraient déboucher sur une extension de la zone de précaution. Dans un communiqué publié hier, le Comité régional conchylicole de Charente-Maritime rappelle que cette mesure ne concerne pas les établissements situés en dehors du périmètre visé par l’arrêté préfectoral qui court jusqu’au 15 janvier.