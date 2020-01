36e jour de grève et 4e grande journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites. Une intersyndicale appelle à trois manifestations en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes et sur l’esplanade Jean-Louis Frot de Rochefort, et à 14h devant la gare de La Rochelle. Les syndicats réclament toujours le retrait du projet de réforme.

Conséquences : de nouvelles perturbations sont à prévoir dans les écoles, mais aussi et toujours dans les transports. Le trafic des trains à la SNCF s’annonce très perturbé aujourd’hui. Comptez 4 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine, avec 5 A/R entre Saintes et Bordeaux, 2 entre Saintes et Angoulême et 4 entre La Rochelle et Poitiers. Côté TGV, aucun train ne devrait circuler ce jeudi au départ de La Rochelle.

Et côté bus, ça s’annonce d’ores et déjà très compliqué sur le réseau Yélo de l’agglomération de La Rochelle, en raison du blocage du dépôt de la RTCR dès 5h ce matin par une cinquantaine de manifestants. Aucun bus n’était en mesure de circuler.

Perturbations également de la collecte des déchets et des emballages. C’est le cas dans une douzaine de communes de l’agglomération Royan Atlantique. Le ramassage des ordures ménagères prévu aujourd’hui est reporté à demain. Concernant les bacs jaunes, ce sera jeudi prochain.