Nouveau drame de la route en Charente-Maritime. Un accident a fait un mort et un blessé hier après-midi à Saint-Simon-de-Pelouaille, entre Saintes et Gémozac. Peu avant 18h, deux voitures sont entrées en collision à l’intersection des Départementales 6 et 243. Une femme de 33 ans a été déclarée décédée par le médecin du Smur. L’autre conductrice âgée de 31 ans a été légèrement blessée. Elle a été prise en charge par les secours. 16 pompiers sont intervenus.