Deux manifestations nationales sont prévues ce jeudi à l’appel de huit organisations syndicales. La première à Troyes pour interpeller le maire et président de l’Association des maires de France François Baroin. Et la seconde à La Rochelle afin d’alerter le président de la Charente-Maritime et de l’Association des départements de France Dominique Bussereau. Une rencontre est prévue en fin de matinée, pour évoquer notamment la revalorisation de la prime de risque. Yann Moysan, adjudant-chef des sapeurs-pompiers de Saintes et secrétaire général adjoint du syndicat départemental Force ouvrière du SDIS 17 :

Les sapeurs-pompiers ont prévu un rassemblement à 10h place de Verdun jusqu’à 16h. L’évènement va se télescoper avec la manifestation contre la réforme des retraites. Un point qui préoccupe aussi la profession. Yann Moysan :

A noter que les pompiers ont d’ores et déjà prévu une nouvelle manifestation nationale le 28 janvier prochain à Paris.