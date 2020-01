Implantée dans cette même ville depuis quelques années, l’unité de production, située dans la zone de la Métairie, accueille depuis ce matin un espace de vente directe, du producteur au consommateur. Une façon de s’ancrer plus localement sur le territoire pour cette entreprise portée par 11 éleveurs qui travaillent surtout à l’export. L’occasion pour la clientèle locale de découvrir des produits de très grande qualité : à la fois la viande de Rex du Poitou, et sa fourrure qui est commercialisée sous le nom d’Orylag et qui est utilisée dans l’industrie du luxe. On écoute Jean Boutteaud, le président :

Une façon pour les éleveurs d’Orylag de jouer aussi la carte de la transparence sur ses activités, après l’affaire L214 fin 2017. Association animaliste qui avait porté plainte pour mauvais traitement des lapins après la diffusion d’une vidéo choc.

A noter que le magasin est ouvert du mercredi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 17h.