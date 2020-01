Deux zones ostréicoles du bassin Marennes-Oléron fermées pour cause de gastro-entérite. Après la Bretagne et la Normandie, la Charente-Maritime est également touchée par le phénomène de contamination des huîtres par le fameux norovirus, responsable de la maladie. Sa présence aurait été détectée ce lundi, suite à des prélèvements. La préfecture a pris hier soir un arrêté pour interdire le ramassage et la commercialisation des huîtres provenant de claires situées sur les communes de Chaillevette et La Tremblade. La mesure est effective jusqu’au 15 janvier. Une centaine d’établissements seraient concernés. D’autres analyses sont en cours. Les résultats sont attendus d’ici la fin de la semaine.