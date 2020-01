La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Après une nouvelle journée de négociations hier entre le gouvernement et les syndicats, ces derniers ont annoncé la poursuite de leur mouvement entamé il y a un peu plus d’un mois, alors que plusieurs réunions sont prévues dans les prochains jours entre les partenaires sociaux. La journée d’action nationale prévue demain jeudi est maintenue. Trois rassemblements sont prévus en Charente-Maritime : à 10h30 devant le palais de justice de Saintes et sur l’esplanade Jean-Louis Frot de Rochefort, et à 14h devant la gare de La Rochelle.

C’est aujourd’hui le 35e jour de grève à la SNCF. Les cheminots ne lâchent rien, et le trafic des trains reste perturbé. Comptez 6 TER sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. 8 A/R entre Saintes et Bordeaux, 4 entre Royan et Angoulême et autant entre La Rochelle et Poitiers. Et 3 A/R TGV entre La Rochelle et Paris.