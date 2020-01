Un comité de pilotage s’est réuni hier à Mornac-sur-Seudre afin d’assurer le lancement du programme d’actions NOTT, pour Nouvelle organisation touristique des territoires. Un programme régional qui passe par quatre axes : la définition d’une stratégie numérique, la professionnalisation des acteurs du tourisme, l’optimisation des ressources, et la modernisation des bureaux d’accueil, notamment ceux de Royan et Ronce-les-Bains pour un montant global d’un demi-million d’euros. On écoute le président de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique Jean-Pierre Tallieu :

Destination phare de la Nouvelle-Aquitaine, Royan Atlantique concentre à elle seule 40% de l’offre d’hébergement du département. C’est dire s’il est important de choyer les visiteurs pour les faire revenir et en accueillir davantage, même si l’important n’est pas la quantité, mais la qualité. Sandrine Derville, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge du tourisme et du programme Nott :