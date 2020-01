La forêt de Suzac se refait une beauté pendant l’hiver. Situé au sud de Royan, entre Saint-Georges-de-Didonne et Meschers-sur-Gironde, le massif littoral va subir d’importants travaux. L’objectif est de sécuriser certaines zones d’accueil du public, et de préparer le renouvellement de certaines parcelles, avant que les arbres ne soient trop vieux pour se reproduire et deviennent dangereux suite aux récentes tempêtes. Au total, 640 pins doivent être coupés. L’Office national des forêts est en charge du chantier qui va débuter mi-janvier pour trois semaines. Durant cette période, la circulation et le stationnement aux abords seront perturbés.